O candidato derrotado à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou, nesta sexta-feira (30), que sua fuga para os Estados Unidos após perder o segundo turno "não é sinal de fraqueza", voltou a insinuar fraude no resultado sem apresentar provas e falou em haver "novas eleições" antes de 2030.

Dois dias após divulgar uma carta com teor golpista, Flávio fez uma transmissão ao vivo no Instagram por cerca de 20 minutos nesta noite em sua primeira fala a apoiadores desde que fugiu do país, na terça-feira (27).

Ele relatou ter tomado a decisão de ir embora do Brasil em uma conversa com sua mulher, Fernanda Bolsonaro, poupando aliados de envolvimento na organização da fuga, e agradeceu aos apoiadores pelos cerca de 60 milhões de votos.