31 de outubro de 2026
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POLÍCIA

PM apreende cartuchos de explosivos em casa no Guarujá

Por Jorge Abreu e Paulo Eduardo Dias | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Explosivos apreendidos pela Polícia Militar
Explosivos apreendidos pela Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu material explosivo e uma granada, além de armas, munições e coletes à prova de balas em uma casa no bairro Vila Edna, no Morro do Macaco, em Guarujá, na Baixada Santista, nesta sexta-feira (30).

Os agentes do 21º Batalhão da PM do Interior foram até o endereço para checar uma denúncia anônima relacionada a um suposto tribunal do crime. Dentro do imóvel, a equipe encontrou o arsenal, que foi apreendido. Ninguém foi preso.

Devido ao risco de explosão, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para fazer a retirada do material com segurança. O explosivo se assemelhava a uma emulsão encartuchada comercializada sob controle em bastões para a indústria da mineração e da construção civil.

No rótulo, era possível ler a inscrição Ibegel, referente a um produto comercializado pela multinacional Enaex. Em seu site, o produto é descrito como uma emulsão com resistência à água e grande potência de detonação. "Apresenta-se em filmes plásticos, possuindo comprimento e diâmetro variados, adequando-se a diversos tipos de aplicação", diz a descrição.

A polícia ainda não sabe com qual finalidade seria usado o material. Seis cartuchos aparecem em imagem divulgada pela PM.

A Baixada Santista vive sob a tensão da violência capitaneada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

No último dia 16, uma base da PM Ambiental foi atacada a tiros em Guarujá, após uma ação policial que deixou dois mortos na comunidade Santa Rosa. Um terceiro homem, apontado pela corporação como autor do ataque, foi baleado e socorrido.

Os disparos atingiram uma viatura e o muro da instalação, na avenida Manoel da Cruz Michael, no bairro Vila Santa Rosa. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou na ocasião que as polícias Civil e Militar investigavam as duas ocorrências. Imagens de câmeras operacionais serão analisadas.

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