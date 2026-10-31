A Polícia Militar apreendeu material explosivo e uma granada, além de armas, munições e coletes à prova de balas em uma casa no bairro Vila Edna, no Morro do Macaco, em Guarujá, na Baixada Santista, nesta sexta-feira (30).

Os agentes do 21º Batalhão da PM do Interior foram até o endereço para checar uma denúncia anônima relacionada a um suposto tribunal do crime. Dentro do imóvel, a equipe encontrou o arsenal, que foi apreendido. Ninguém foi preso.

Devido ao risco de explosão, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para fazer a retirada do material com segurança. O explosivo se assemelhava a uma emulsão encartuchada comercializada sob controle em bastões para a indústria da mineração e da construção civil.