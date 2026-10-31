O Corinthians venceu. Há 82 dias, a torcida alvinegra não sabia o que era essa sensação no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (30), o time do Parque São Jorge superou o Mirassol por 2 a 0, em Itaquera, e deu seu primeiro sinal de reação na luta contra o rebaixamento.

A equipe corintiana não vencia havia dez rodadas na competição, com nove derrotas e um empate, desde a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pela 22ª rodada. O jejum foi quebrado com gols de Matheus Bido e Kaio César.

A sequência negativa fez a equipe despencar na tabela e entrar na zona de rebaixamento. Apesar de voltar a vencer, o time chegou a 36 pontos e ainda passará mais uma rodada entre os quatro últimos colocados, já que o próprio Mirassol, com 37, conseguirá se manter fora do Z4 mesmo com a derrota.