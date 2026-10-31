Corinthians, após 82 dias e 10 rodadas sem vencer, vence Mirassol
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O Corinthians venceu. Há 82 dias, a torcida alvinegra não sabia o que era essa sensação no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (30), o time do Parque São Jorge superou o Mirassol por 2 a 0, em Itaquera, e deu seu primeiro sinal de reação na luta contra o rebaixamento.
A equipe corintiana não vencia havia dez rodadas na competição, com nove derrotas e um empate, desde a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pela 22ª rodada. O jejum foi quebrado com gols de Matheus Bido e Kaio César.
A sequência negativa fez a equipe despencar na tabela e entrar na zona de rebaixamento. Apesar de voltar a vencer, o time chegou a 36 pontos e ainda passará mais uma rodada entre os quatro últimos colocados, já que o próprio Mirassol, com 37, conseguirá se manter fora do Z4 mesmo com a derrota.
Na reta final da competição, o Corinthians ainda terá dois confrontos em casa. O time receberá Botafogo e Grêmio na Neo Química Arena. Fora de casa, enfrentará São Paulo, Atlético-MG e Remo.
O confronto contra o Grêmio pode ser decisivo na disputa pela permanência. O time gaúcho também soma 37 pontos. As equipes se enfrentarão na penúltima rodada, em 29 de novembro.
Até lá, a torcida alvinegra espera que o time consiga repetir a boa atuação desta sexta-feira.
O Corinthians dominou o primeiro tempo contra o Mirassol, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Mesmo com um jogador a mais desde os 23 minutos, quando Edson Carioca foi expulso após acertar o braço no rosto de André Ramalho, o time alvinegro foi para o intervalo com um empate sem gols.
O lance que deixou o time visitante com um jogador a menos colocou o árbitro Rodrigo Candançan em evidência. Depois de apresentar inicialmente um cartão amarelo, ele foi chamado pelo VAR e mudou sua decisão para vermelho.
A arbitragem estava sob pressão antes mesmo da partida, após o presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico, conhecido como Alê, publicar uma mensagem em tom de ameaça aos árbitros.
Na véspera do jogo, a CBF pediu ao Ministério Público a abertura de investigação criminal e o reforço da segurança das equipes de arbitragem nas partidas do Corinthians. O dirigente afirmou que fez a publicação de "cabeça quente", como torcedor, e negou ter ameaçado os profissionais.
Apesar da polêmica, a arbitragem não tomou nenhuma decisão questionável durante a partida. Os destaques ficaram por conta de jogadores do Corinthians que conseguiram reagir após atuações ruins.
Matheus Bidu, Yuri Alberto, André e Rodrigo Garro tiveram as principais oportunidades do Corinthians na primeira etapa, mas pararam nas defesas de Walter ou não acertaram o alvo. A equipe de Clarence Seedorf manteve o adversário sob pressão durante boa parte do primeiro tempo.
Com um jogador a menos, o Mirassol pouco conseguiu avançar e não levou perigo ao gol de Hugo Souza. Apesar do amplo domínio corintiano, a equipe visitante conseguiu segurar o empate até o intervalo.
Nos 45 minutos finais, o Corinthians voltou determinado a buscar a vitória. Aos 13 minutos, enfim ficou à frente no placar, com um gol de Matheus Bidu. Atuando avançado, ele chegou de carrinho para empurrar a bola para a rede após um cruzamento rasteiro.
Em vantagem e com um jogador a mais, o Corinthians continuou pressionando no campo de ataque, mas com certa cautela para não deixar a vitória escapar.
Aos 35 minutos, a torcida ficou mais aliviada quando Garro fez grande jogada e serviu Kaio César, que marcou um belo gol de fora da área para selar a vitória.