Jogador do Vasco da Gama entrega passaporte à Justiça
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A defesa do jogador do Vasco da Gama David Corrêa entregou nesta sexta-feira (30) o passaporte do atleta à Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Uma investigação sobre tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro, em andamento na Polícia Civil do Espírito Santo, apura suposta relação entre David com membros de uma facção que atua no estado. O jogador, conhecido como DVD, nasceu e cresceu no município capixaba de Serra.
A Polícia Civil do Espírito Santo havia pedido a prisão preventiva do atleta e o bloqueio de bens. A Promotoria ofereceu denúncia e pediu aplicação de medidas cautelares, como a entrega do passaporte. A Justiça capixaba negou os pedidos de prisão e bloqueio, mas determinou a entrega do passaporte.
A investigação é baseada em mensagens trocadas entre David e um homem que é réu em um processo por tentativa de homicídio.
O advogado de David, Silmar Correa Junior, defende que a relação envolve um amigo de infância, mas que o jogador não tem envolvimento com facções criminosas ou tráfico de drogas. Em mensagem trocada com a reportagem, o advogado afirmou que "nega integralmente as acusações desde o início das investigações".
Na primeira fase da operação, batizada de "A Tropa", policiais fluminenses que atuam em parceria com a polícia capixaba cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao jogador, na Barra, e no centro de treinamento do Vasco.
"David segue colaborando com a Justiça, como fez desde o início. Cumprirá as determinações judiciais e, ao final, restará demonstrada sua total inocência, com a consequente absolvição", disse o advogado.
David entrou no segundo tempo da derrota do Vasco por 4 a 1, nesta quinta-feira (29), contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com o revés, o clube cruz-maltino terminou a 33ª rodada na 13ª posição, e viu seu rival rubro-negro disparar na liderança do campeonato nacional, com 73 pontos.
O Vasco enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (1°), em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
A entrega do passaporte de David não afeta o calendário do atleta no Vasco, já que o clube carioca não tem nenhuma partida programada para fora do país. A última foi contra o Boca Juniors, na Argentina, pela semifinal da Copa Sul-Americana.
O Vasco venceu o primeiro jogo no estádio La Bombonera por 1 a 0, mas perdeu no Maracanã por 3 a 1 no jogo da volta. O Boca avançou à final da Sul-Americana e enfrenta o Atlético-MG na decisão, dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.