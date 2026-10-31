A defesa do jogador do Vasco da Gama David Corrêa entregou nesta sexta-feira (30) o passaporte do atleta à Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Uma investigação sobre tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro, em andamento na Polícia Civil do Espírito Santo, apura suposta relação entre David com membros de uma facção que atua no estado. O jogador, conhecido como DVD, nasceu e cresceu no município capixaba de Serra.

A Polícia Civil do Espírito Santo havia pedido a prisão preventiva do atleta e o bloqueio de bens. A Promotoria ofereceu denúncia e pediu aplicação de medidas cautelares, como a entrega do passaporte. A Justiça capixaba negou os pedidos de prisão e bloqueio, mas determinou a entrega do passaporte.