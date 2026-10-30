José Pablo da Silva Macedo, 14, que ficou conhecido nas redes sociais como Barbeiro Mirim, foi morto a tiros no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco (a cerca de 170 quilômetros do Recife), na noite da quarta-feira (28). João Vitor dos Santos, 16, que estava com ele, também morreu no ataque.

Segundo o delegado Marcelo Francisco, que investiga o caso, os dois jovens estavam associados a um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas na cidade. A reportagem tenta identificar a defesa dos adolescentes.

"O Pablo havia abandonado a carreira, a barbearia, e também a interação nas redes sociais. Ele passou a andar 100% do tempo com o Vitor. E eles dois se associaram a um dos grupos criminosos lá de Cachoeirinha", conta.