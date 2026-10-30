Barbeiro influenciador de 14 anos é morto a tiros em Pernambuco
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José Pablo da Silva Macedo, 14, que ficou conhecido nas redes sociais como Barbeiro Mirim, foi morto a tiros no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco (a cerca de 170 quilômetros do Recife), na noite da quarta-feira (28). João Vitor dos Santos, 16, que estava com ele, também morreu no ataque.
Segundo o delegado Marcelo Francisco, que investiga o caso, os dois jovens estavam associados a um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas na cidade. A reportagem tenta identificar a defesa dos adolescentes.
"O Pablo havia abandonado a carreira, a barbearia, e também a interação nas redes sociais. Ele passou a andar 100% do tempo com o Vitor. E eles dois se associaram a um dos grupos criminosos lá de Cachoeirinha", conta.
João Vitor era investigado por participação em roubos e em um latrocínio, segundo a polícia.
Segundo o delegado, há dois grupos criminosos em disputa por território na cidade. "Houve um embate recente, com várias mortes de um lado e do outro, e eles estavam associados a um desses grupos", completa.
Os jovens foram mortos às margens da BR-423, no Loteamento São Gabriel. A Polícia Militar foi acionada por volta de meia-noite e encontrou os adolescentes baleados. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito de ambos.
A polícia suspeita que a pessoa que os convidou para ir até esse local tenha participação no crime, mas os celulares de José Pablo e João Vitor foram levados pelos criminosos.
A investigação trabalha com duas hipóteses: disputa de território pelo tráfico de drogas e represália a roubos que a os dois adolescentes praticariam na região.
Pablo ganhou fama compartilhando sua experiência como barbeiro nas redes sociais, onde chegou a somar cerca de 1 milhão de seguidores. Ele também chegou a ser personagem de reportagens.
O jovem começou no ramo após o pai trazer para casa uma máquina de corte que encontrou na rua. Ele abriu um salão improvisado na garagem da casa do avô. José Pablo, entretanto, não publicava novos conteúdos desde 2024.
A tia dele, Benilda Lusinete de Melo, informou que o enterro do adolescente ocorreu na manhã desta sexta-feira (30) no Cemitério Municipal de Jupi, também no Agreste. "Nós estamos muito tristes, nos pegou de surpresa. Estamos arrasados", lamentou.
O pai do influenciador, Paulo Gino, disse à TV Guararapes que o filho havia fechado o estabelecimento. "Ele deixou a barbearia. Estava na 'bagaceira', vou dizer logo a você. Era um pouco rebelde, ignorante. Ele estava na 'doidice'", declarou.