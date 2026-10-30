Um grupo de 25 deputados democratas dos Estados Unidos enviou uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, cobrando explicações sobre a possível participação do governo de Donald Trump na saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil após a derrota nas eleições presidenciais.

O documento, enviado na quinta-feira (29), questiona se autoridades americanas ajudaram o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a deixar o país e entrar nos Estados Unidos, apesar de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que determinou a entrega de seus passaportes e restringiu suas viagens internacionais.

"A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou o senador Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos ou a entrar no país, apesar da restrição judicial brasileira à sua saída?", afirmam os congressistas, que solicitam uma reunião com o departamento até o dia 13 de novembro.