Um estudo publicado nesta quinta-feira (29) na revista científica Nature Medicine identificou diferenças biológicas que podem ajudar a explicar por que o câncer de intestino, ou câncer colorretal, costuma ser mais agressivo em pessoas com menos de 50 anos.

Entre os achados estão a maior presença de células que podem contribuir para a resistência à quimioterapia e diferenças na atividade dos genes, que influenciam o funcionamento das células. Nos tumores de pacientes mais jovens, algumas dessas alterações podem favorecer a disseminação do câncer para outros órgãos.

A pesquisa analisou 189 tumores de pacientes com idades entre 29 e mais de 90 anos; 54 deles receberam o diagnóstico antes dos 50 anos, e 135, a partir dessa idade. Com uma técnica chamada sequenciamento de RNA de núcleo único, os pesquisadores avaliaram a atividade genética de mais de 850 mil células presentes nos tumores.