Juventus remove busto de Pelé de estádio da Rua Javari
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O busto de Pelé na Rua Javari, na entrada do estádio do Juventus, da Mooca, na zona leste paulistana, foi removido do local em definitivo, em meio às reformas promovidas pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para o retorno do clube à primeira divisão estadual depois de quase duas décadas.
A homenagem, inaugurada em agosto de 2006, foi em razão de ser o modesto e charmoso estádio juventino onde o Rei fez o gol que considerava o mais bonito de seus 1.283 na carreira -recebeu a bola na entrada da área, aplicou três chapéus nos zagueiros e no goleiro e empurrou de cabeça para o fundo das redes, pelo Campeonato Paulista de 1959. O Santos venceu a partida por 4 a 0, com três gols de Pelé e um de Dorval.
A peça de bronze será transferida agora para a sede do clube social do Juventus.
Por décadas somente na memória coletiva dos torcedores, o gol foi recriado por inteligência artificial, no documentário "The Most Beautiful Goal Never Seen" (O Gol Mais Bonito Que Nunca Foi Visto).
O tento chegou a criar uma espécie de folclore no futebol brasileiro, depois de vários moradores da região garantirem ter visto o gol histórico.
A inauguração da peça, ocorrida há cerca de 19 anos, contou com a presença de Pelé na Javari. Os relatos da época apontam que o estádio do Juventus ficou pequeno para o tamanho da homenagem.
"Não esperava uma recepção desse tipo. Parece até que eu marquei o gol ontem com a seleção brasileira", disse Pelé na ocasião.
A decisão da diretoria de remover o busto é apoiada por alas da torcida grená, que veem na peça uma possível fonte da má fase que acometeu a equipe a seguir: dois anos depois da instalação, o time mooquense foi rebaixado à segunda divisão estadual, chegando a descer até a terceira divisão, em meados dos anos 2010.
Em maio, a equipe garantiu seu retorno à primeira divisão, pela primeira vez desde 2008. Na decisão, bateu a Ferroviária e também garantiu o título da A2.
O Grupo Contea Capital, responsável pela SAF juventina, comprou 90% das ações do futebol da Javari no fim de 2025, com a promessa de um investimento de R$ 480 milhões em dez anos.
Os investidores decidiram, em uma de suas primeiras medidas, trocar o gramado, adotando o piso sintético. O plano é passar a dividir as partidas do time com shows e outros eventos paralelos.
As reformas, que vão transformar o espaço na Arena Javari, devem dobrar a capacidade das tradicionais arquibancadas, que passarão a receber até 11 mil aficionados, com a instalação de refletores nas laterais para que o estádio possa finalmente receber jogos à noite.
Haverá também referências históricas a jogadores que fizeram história pelo clube centenário.