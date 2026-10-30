O busto de Pelé na Rua Javari, na entrada do estádio do Juventus, da Mooca, na zona leste paulistana, foi removido do local em definitivo, em meio às reformas promovidas pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para o retorno do clube à primeira divisão estadual depois de quase duas décadas.

A homenagem, inaugurada em agosto de 2006, foi em razão de ser o modesto e charmoso estádio juventino onde o Rei fez o gol que considerava o mais bonito de seus 1.283 na carreira -recebeu a bola na entrada da área, aplicou três chapéus nos zagueiros e no goleiro e empurrou de cabeça para o fundo das redes, pelo Campeonato Paulista de 1959. O Santos venceu a partida por 4 a 0, com três gols de Pelé e um de Dorval.

A peça de bronze será transferida agora para a sede do clube social do Juventus.