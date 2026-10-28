Uma aposta da cidade de Rondonópolis (MT) foi a única acertadora das seis dezenas do concurso 3077 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (28), e receberá o prêmio de R$ 324.898.791,61, o maior já pagoo nos sorteios regulares da loteria.

O bilhete vencedor é do tipo simples, com seis dezenas preenchidas, feito na lotérica Silce.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.