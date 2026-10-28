Aposta única leva os R$ 324 milhões do concurso 3077 da Mega-Sena
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Uma aposta da cidade de Rondonópolis (MT) foi a única acertadora das seis dezenas do concurso 3077 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (28), e receberá o prêmio de R$ 324.898.791,61, o maior já pagoo nos sorteios regulares da loteria.
O bilhete vencedor é do tipo simples, com seis dezenas preenchidas, feito na lotérica Silce.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.
Outros 116 bilhetes acertaram cinco números e levaram R$ 32.185,33 cada, além de 7.598 apostas que ganharam R$ 701,97 após marcarem quatro dezenas sorteadas.
Para o próximo sorteio, a ser realizado nesta quinta-feira (29), o prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até às 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo —o sorteio ocorre a partir das 11h.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.