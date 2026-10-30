A oposição deu de ombros à iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de propor um indulto ou anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em troca de votos para ser reconduzido ao comando da Casa. Embora alguns senadores afirmem nos bastidores que esse primeiro gesto poderia levar a uma reaproximação, a maioria defende que não há chance de apoiar a reeleição do amapaense.

A oposição no Senado tem dois candidatos, Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS), e o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) como sua principal pauta. A presidência nas mãos da direita daria condições de abrir os processos de afastamento de ministros e ainda servir como flanco contra o governo Lula (PT).

Os integrantes da oposição também desconfiam da proposta do presidente do Senado e cobram que ele efetive uma promessa anterior: a da redução das penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, aprovada pelo Congresso neste ano, mas suspensa por uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, aliado de Alcolumbre.