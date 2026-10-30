O canal de WhatsApp francês "L'équipe de Mélenchon officielle", em apoio à candidatura de Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, para as eleições presidenciais de 2027, triplicou de tamanho nos últimos três dias.

O grupo é inspirado no canal "Exército do Lula", liderado pelo deputado federal André Janones (Rede), que promoveu uma grande mobilização nas redes a favor do presidente e contribuiu para a sua virada no segundo turno, quando derrotou Flávio Bolsonaro (PL). O canal chegou a 10 milhões de seguidores no último fim de semana.

Criado na segunda-feira (26), um dia após a vitória do petista, o canal pró-Mélenchon tinha cerca de 46 mil seguidores na terça (27). Nesta sexta (30), já são 157 mil.