O presidente Lula (PT) prometeu empoderar os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na montagem da base aliada do governo no novo mandato e atuar mais afinado com o Legislativo nos próximos quatro anos.

O petista quer aumentar a fidelidade da base e concentrar a entrega de ministérios em grupos de congressistas que realmente votem com o governo. No atual mandato, partidos comandavam ministérios, mas sistematicamente votaram contra propostas de interesse do Executivo, se diziam independentes e apoiaram outras candidaturas presidenciais.

Lula afirmou na conversa com Motta e Alcolumbre na segunda-feira (26), um dia após ser reeleito, que sabe das dificuldades que enfrentará com o crescimento da direita no Congresso Nacional na próxima legislatura e que pretende montar uma "frente ampla" para isolar os radicais. É também um interesse do centrão, que perdeu espaço para o PL na eleição.