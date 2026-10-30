Um suspeito de ajudar na fuga do atirador que atentou contra o tenente Ronickson Pimentel morreu após ser baleado por policiais da Rota nesta sexta-feira (30), na zona leste de São Paulo. A PM afirma que houve troca de tiros.

Com mais essa morte, chega a oito o número de óbitos em ações policiais durante as buscas pelos envolvidos no atentado contra o tenente.

De acordo com a corporação, equipes da Rota foram a uma casa na rua das Catileias, na Vila Jacuí, após receberem denúncia sobre a localização de um homem procurado pela Justiça.