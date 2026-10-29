De acordo com o jornal, a viagem foi organizada na segunda-feira (26), após autoridades brasileiras determinarem que Flávio entregasse seus passaportes no âmbito da investigação sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro. O senador deixou o Brasil por via terrestre em direção à Argentina, de onde embarcou em um avião particular rumo ao Equador, para reabastecimento, antes de seguir para Miami, na Flórida.

O funcionário de comunicações da Casa Branca Jason Miller providenciou o jato particular usado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua família para viajar aos Estados Unidos após a derrota eleitoral no Brasil, segundo reportagem do The Wall Street Journal publicada nessa quarta-feira (28).

Já o The New York Times informou que Flávio está nos EUA com status temporário e pode solicitar o green card, que garante residência permanente. Uma fonte afirmou que o pedido pode tramitar depressa, como foi com seu irmão Eduardo Bolsonaro, que obteve residência permanente em julho.

Questionado sobre a chegada do senador, o presidente Donald Trump afirmou que ele recebeu autorização para entrar no país, mas disse que não pretende se envolver na política brasileira. A Casa Branca não comentou especificamente a participação de Miller na organização do voo, e o funcionário não quis se pronunciar.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que Flávio e seus familiares passaram pelos procedimentos de imigração aplicáveis e foram liberados após a inspeção.