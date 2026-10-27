O presidente Lula (PT) chamou de "vergonhosa" a fuga de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil e disse que o adversário deveria ter entregado o passaporte às autoridades, em cumprimento à ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. As declarações foram dadas durante celebração de seu aniversário de 81 anos, nesta terça-feira (27).

"Estou dizendo a vocês: quem não deve, não teme. E ele teme alguma coisa. E não vá dizer lá fora que o Brasil não tem democracia, porque, se não tivesse, um miliciano não poderia ter sido candidato à Presidência da República", afirmou Lula.

A aliados, no entanto, o presidente manifestou preocupação com a decisão de Moraes de reter o passaporte do adversário. Para Lula, a medida pode ser usada para alimentar o discurso de perseguição política.