28 de outubro de 2026
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PARAÍBA

Pizzaria rejeita 'esquerdistas, eleitores de larápios'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
A mensagem foi divulgada na terça-feira (27), dois dias após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e apagada em seguida.
A mensagem foi divulgada na terça-feira (27), dois dias após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e apagada em seguida.

A Mangiare Pizzaria & Restaurante, em João Pessoa (PB), publicou nas redes sociais o comunicado afirmando que não quer receber clientes “esquerdistas, eleitores de larápios”. A mensagem foi divulgada na terça-feira (27), dois dias após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e apagada em seguida.

Leia mais: Nikolas desafia comerciantes pró-Lula a exibir bandeira do PT

Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, o estabelecimento afirmou que não pode impedir a entrada desses clientes, mas que não faz questão de receber pessoas identificadas com partidos de esquerda.

Antes do primeiro turno, a pizzaria publicou promoções e ofertas de rodízio com preços alusivos ao número 22, do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o estabelecimento, uma notificação do Ministério Público determinou a retirada do conteúdo. A empresa também relatou retaliações no Google e no Instagram, com impactos no perfil, no alcance e nas avaliações.

Em novo comunicado, a pizzaria afirmou que cumprirá a determinação, mas questionou possíveis restrições à liberdade de expressão. O estabelecimento disse ainda que continuará atendendo normalmente e defendendo o direito de manifestar opiniões com responsabilidade e respeito.

Com informações do Metrópoles.

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