A Mangiare Pizzaria & Restaurante, em João Pessoa (PB), publicou nas redes sociais o comunicado afirmando que não quer receber clientes “esquerdistas, eleitores de larápios”. A mensagem foi divulgada na terça-feira (27), dois dias após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e apagada em seguida.

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Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, o estabelecimento afirmou que não pode impedir a entrada desses clientes, mas que não faz questão de receber pessoas identificadas com partidos de esquerda.