A Polícia Federal (PF) indiciou 15 pessoas por suspeita de fraude bilionária em operações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Entre os indiciados estão Daniel Vorcaro, ex-controlador do Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.

Segundo a investigação, o esquema envolveu a negociação de R$ 12,2 bilhões em créditos fictícios. Os investigados são suspeitos de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de infrações financeiras.

As operações foram realizadas entre dezembro de 2024 e abril de 2025. De acordo com a PF, o Banco Master apresentou versões divergentes sobre a origem dos créditos negociados com o BRB. Inicialmente, os ativos foram atribuídos a operações vinculadas a duas associações da Bahia. Depois, a origem passou a ser atribuída à Tirreno Consultoria, empresa que, segundo a perícia, não tinha capacidade operacional ou financeira compatível com a geração de créditos consignados nesse volume.