O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (29) que conversará com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as eleições brasileiras. Ele disse que não manifestou apoiou a nenhum candidato a pedido do presidente brasileiro, mas voltou a criticar o processo eleitoral.

“Vou conversar com ele [Lula]. Acho que a eleição no Brasil foi uma vergonha. Achei que a eleição foi um grande constrangimento para o povo brasileiro. Acompanhei a eleição. Não tomei partido. O presidente me pediu para não tomar partido. E eu não tomei. Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil... bem, basta olhar para o mercado. O mercado despencou. Enfim, achei que foi uma situação muito vergonhosa para o Brasil”, afirmou.

Trump não esclareceu se reconhece a vitória de Lula. Na quarta-feira (28), ele se referiu às eleições como “muito estranhas”, sem apresentar provas.