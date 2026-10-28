O senador Flávio Bolsonaro (PL), a esposa e as duas filhas desembarcaram nesta quarta-feira (28) em Miami, nos Estados Unidos. A família viajou num jatinho particular que partiu da Argentina, fez escala no Equador e não cruzou o espaço aéreo brasileiro.
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A aeronave, um Gulfstream G400, aterrissou no aeroporto executivo Opa-locka, na Flórida, durante a manhã. Após o desembarque, Flávio e os familiares entraram em um carro que os aguardava na saída do aeroporto.
O grupo cruzou a fronteira entre Brasil e Argentina na noite de terça-feira (27). Segundo a Direção Nacional de Migrações argentina, Flávio, a esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e as filhas Carolina e Luiza entraram no país às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones.
Quarenta minutos depois, o grupo embarcou em um voo privado com destino a Guayaquil, no Equador, antes de seguir para os Estados Unidos.
Flávio deixou o Brasil apesar da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de sair do país e ordenava a entrega dos passaportes. O senador não cumpriu o prazo estabelecido pela Polícia Federal.
Com informações do g1.
La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo.— Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026