O senador Flávio Bolsonaro (PL), a esposa e as duas filhas desembarcaram nesta quarta-feira (28) em Miami, nos Estados Unidos. A família viajou num jatinho particular que partiu da Argentina, fez escala no Equador e não cruzou o espaço aéreo brasileiro.

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A aeronave, um Gulfstream G400, aterrissou no aeroporto executivo Opa-locka, na Flórida, durante a manhã. Após o desembarque, Flávio e os familiares entraram em um carro que os aguardava na saída do aeroporto.