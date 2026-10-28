28 de outubro de 2026
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OPERAÇÃO SECRETA

Flávio Bolsonaro desembarca em Miami com a família

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução via G1
Após o desembarque, Flávio e os familiares entraram em um carro que os aguardava na saída do aeroporto.
Após o desembarque, Flávio e os familiares entraram em um carro que os aguardava na saída do aeroporto.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), a esposa e as duas filhas desembarcaram nesta quarta-feira (28) em Miami, nos Estados Unidos. A família viajou num jatinho particular que partiu da Argentina, fez escala no Equador e não cruzou o espaço aéreo brasileiro.

Leia mais: Flávio não entrega passaporte à PF e desobedece Moraes

A aeronave, um Gulfstream G400, aterrissou no aeroporto executivo Opa-locka, na Flórida, durante a manhã. Após o desembarque, Flávio e os familiares entraram em um carro que os aguardava na saída do aeroporto.

O grupo cruzou a fronteira entre Brasil e Argentina na noite de terça-feira (27). Segundo a Direção Nacional de Migrações argentina, Flávio, a esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e as filhas Carolina e Luiza entraram no país às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones.

Quarenta minutos depois, o grupo embarcou em um voo privado com destino a Guayaquil, no Equador, antes de seguir para os Estados Unidos.

Flávio deixou o Brasil apesar da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de sair do país e ordenava a entrega dos passaportes. O senador não cumpriu o prazo estabelecido pela Polícia Federal.

Com informações do g1.

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