O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu neste domingo (25) que a prorrogação do horário de votação até as 19h vale apenas para urnas que ainda estavam abertas. As urnas já fechadas não podem ser reabertas, mas os votos registrados nelas serão computados e totalizados.

A decisão inicial de Zanin ampliou em duas horas o horário de votação em todo o país. Segundo o ministro, a medida foi tomada após as campanhas que disputam o segundo turno relatarem problemas no transporte de eleitores.

Eleitores de São Paulo, Salvador, Petrópolis e João Pessoa relataram dificuldades para chegar aos locais de votação devido à falta de ônibus ou à redução da frota.