25 de outubro de 2026
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DECISÕES

TSE paralisa apuração de votos após STF prorrogar votação

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/ Marcelo Camargo:Agência Brasil
Na parcial, Lula (PT) tinha 57,66% dos votos, contra 42,34% de Flávio Bolsonaro (PL).
Na parcial, Lula (PT) tinha 57,66% dos votos, contra 42,34% de Flávio Bolsonaro (PL).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pausou a apuração dos votos após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que prorrogou o horário de votação até as 19h.

A determinação foi proferida minutos depois do horário previsto para o encerramento da votação no Brasil. Antes da decisão, os primeiros dados, referentes a 0,25% das urnas apuradas, começaram a ser divulgados.

Na parcial, Lula (PT) tinha 57,66% dos votos, contra 42,34% de Flávio Bolsonaro (PL).

Com informações do Correio do Povo.

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