O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pausou a apuração dos votos após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que prorrogou o horário de votação até as 19h.

A determinação foi proferida minutos depois do horário previsto para o encerramento da votação no Brasil. Antes da decisão, os primeiros dados, referentes a 0,25% das urnas apuradas, começaram a ser divulgados.

Na parcial, Lula (PT) tinha 57,66% dos votos, contra 42,34% de Flávio Bolsonaro (PL).