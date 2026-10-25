25 de outubro de 2026
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LAVAGEM DE DINHEIRO

Irmã denuncia delegada ao encontrar mais de R$1 mi dentro de puff

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Facebook
Policiais tentaram localizar a delegada em sua residência, mas o porteiro informou que ela não estava.
Policiais tentaram localizar a delegada em sua residência, mas o porteiro informou que ela não estava.

A irmã da delegada Maria Corsato, do 27º Distrito Policial (Campo Belo), em São Paulo, encontrou mais de R$ 1 milhão em dinheiro escondido dentro de um puff e acionou a Polícia Militar. O caso é investigado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a delegada entregou o móvel à irmã em 30 de setembro e afirmou que era procurada por causa de uma suposta ordem de busca e apreensão. No sábado (24), a mulher abriu o puff com uma faca e encontrou dinheiro e papéis com anotações.

Foram apreendidos US$ 120 mil, equivalentes a cerca de R$ 595 mil, mais de € 12 mil, avaliados em pelo menos R$ 59,5 mil, e R$ 1,246 milhão em espécie, além de 15 anotações.

Policiais tentaram localizar a delegada em sua residência, mas o porteiro informou que ela não estava. Procurada pelo Metrópoles, Maria Corsato não respondeu.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a Corregedoria instaurou procedimentos para investigar a origem dos valores e apurar possíveis responsabilidades criminais e administrativas. O dinheiro será encaminhado para depósito judicial, e a investigação inclui depoimentos e perícias.

O caso foi registrado como lavagem de dinheiro, irregularidades funcionais e apreensão de bens.

Com informações do Metrópoles.

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