A irmã da delegada Maria Corsato, do 27º Distrito Policial (Campo Belo), em São Paulo, encontrou mais de R$ 1 milhão em dinheiro escondido dentro de um puff e acionou a Polícia Militar. O caso é investigado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a delegada entregou o móvel à irmã em 30 de setembro e afirmou que era procurada por causa de uma suposta ordem de busca e apreensão. No sábado (24), a mulher abriu o puff com uma faca e encontrou dinheiro e papéis com anotações.

Foram apreendidos US$ 120 mil, equivalentes a cerca de R$ 595 mil, mais de € 12 mil, avaliados em pelo menos R$ 59,5 mil, e R$ 1,246 milhão em espécie, além de 15 anotações.