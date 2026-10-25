Até as 14h36 deste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia vencido em 32 países ou territórios no segundo turno da eleição presidencial no exterior. Flávio Bolsonaro (PL) liderava em 12 países, segundo levantamento do g1 com base em boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na parcial, Lula somava 57.045 votos, contra 48.783 de Flávio. Quase 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar, em 186 cidades de mais de cem países. O resultado consolidado será divulgado pelo TSE após as 17h, quando termina a votação no Brasil.
Confira os resultados por país:
Ásia e Oceania
Países em que Lula venceu:
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Austrália: Lula 63,46%; Flávio 36,54%.
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Nova Zelândia: Lula 80,54%; Flávio 19,46%.
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Arábia Saudita: Lula 61,25%; Flávio 38,75%.
China: Lula 65,28%; Flávio 34,72%.
Chipre: Lula 53,70%; Flávio 46,30%.
Coreia do Sul: Lula 64,35%; Flávio 35,65%.
Jordânia: Lula 90,51%; Flávio 9,49%.
Kuwait: Lula 78,48%; Flávio 21,52%.
Líbano: Lula 68,20%; Flávio 31,80%.
Palestina: Lula 95,60%; Flávio 4,40%.
Singapura: Lula 63,77%; Flávio 36,23%.
Síria: Lula 63,77%; Flávio 36,23%.
Países em que Flávio venceu:
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Catar: Flávio 55,08%; Lula 44,92%.
Emirados Árabes: Flávio 54,56%; Lula 45,44%.
Filipinas: Flávio 59,09%; Lula 40,91%.
Indonésia: Flávio 60,53%; Lula 39,47%.
Israel: Flávio 80,81%; Lula 19,19%.
Japão: Flávio 80,08%; Lula 19,92%.
Malásia: Flávio 51,76%; Lula 48,24%.
Tailândia: Flávio 51,72%; Lula 48,28%.
Taiwan: Flávio 58,04%; Lula 41,96%.
Europa
Países em que Lula venceu:
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Áustria: Lula 74,98%; Flávio 25,02%.
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Bélgica: Lula 58,72%; Flávio 41,28%.
Croácia: Lula 54,39%; Flávio 45,61%.
Dinamarca: Lula 85,06%; Flávio 14,94%.
Eslováquia: Lula 77,05%; Flávio 22,95%.
Eslovênia: Lula 70,53%; Flávio 29,47%.
Espanha: Lula 68,42%; Flávio 31,58%.
Estônia: Lula 74,83%; Flávio 25,17%.
Finlândia: Lula 74,83%; Flávio 25,17%.
França: Lula 83,96%; Flávio 16,04%.
Holanda: Lula 80,13%; Flávio 19,87%.
Hungria: Lula 75,21%; Flávio 24,79%.
Noruega: Lula 76,78%; Flávio 23,22%.
Polônia: Lula 75,07%; Flávio 24,93%.
República Tcheca: Lula 77,95%; Flávio 22,05%.
Sérvia: Lula 72,92%; Flávio 27,08%.
Suécia: Lula 78,26%; Flávio 21,74%.
Países em que Flávio venceu:
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Grécia: Flávio 54,95%; Lula 45,05%.
África
Países em que Lula venceu:
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Angola: Lula 58,60%; Flávio 41,40%.
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Egito: Lula 78,95%; Flávio 21,05%.
Quênia: Lula 64,44%; Flávio 35,56%.
Países em que Flávio venceu:
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África do Sul: Flávio 57,92%; Lula 42,08%.
Moçambique: Flávio 52%; Lula 48%.
O levantamento ainda não tinha dados do segundo turno para países como Alemanha, Itália, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Argentina.
No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio liderou em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. Lula recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) de Flávio. A abstenção foi de 62,69%.
Com informações do g1.