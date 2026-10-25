Até as 14h36 deste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia vencido em 32 países ou territórios no segundo turno da eleição presidencial no exterior. Flávio Bolsonaro (PL) liderava em 12 países, segundo levantamento do g1 com base em boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na parcial, Lula somava 57.045 votos, contra 48.783 de Flávio. Quase 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar, em 186 cidades de mais de cem países. O resultado consolidado será divulgado pelo TSE após as 17h, quando termina a votação no Brasil.

Confira os resultados por país:

Ásia e Oceania