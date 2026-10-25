A Justiça Eleitoral de São Paulo alterou emergencialmente locais de votação em Itapevi, Itupeva e Americana neste domingo (25), devido aos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o estado.
Em Itapevi, um local foi transferido após o alagamento impedir o acesso ao prédio. Em Itupeva, dois locais também foram alterados por causa dos impactos da chuva.
Em Americana, a entrada dos eleitores da Escola Sesi, no bairro Machadinho, foi transferida para a Rua Ângelo Ortolan devido ao alagamento da Avenida Bandeirantes.
Mulheres morrem arrastadas
Também neste domingo, duas mulheres morreram na madrugada, arrastadas pela correnteza durante um alagamento em Jundiaí. As vítimas estavam dentro do Clube Uirapuru e deixavam o local após uma festa quando foram levadas pela força da água.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados após amigos das vítimas pedirem ajuda.
Uma das mulheres foi resgatada na madrugada e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, mas, pesar dos procedimentos médicos, não resistiu.
A segunda vítima permaneceu desaparecida até a manhã de hoje.
Com informações do SBT News e Jornal de Jundiaí