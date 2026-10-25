A Justiça Eleitoral de São Paulo alterou emergencialmente locais de votação em Itapevi, Itupeva e Americana neste domingo (25), devido aos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o estado.

Em Itapevi, um local foi transferido após o alagamento impedir o acesso ao prédio. Em Itupeva, dois locais também foram alterados por causa dos impactos da chuva.

Em Americana, a entrada dos eleitores da Escola Sesi, no bairro Machadinho, foi transferida para a Rua Ângelo Ortolan devido ao alagamento da Avenida Bandeirantes.

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