25 de outubro de 2026
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QUEDA FATAL

Jovem de 19 anos morre em carreata pró-Flávio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela via G1
Matheus Henrique Oliveira Silva estava na carroceria de um caminhão quando caiu do veículo.
Matheus Henrique Oliveira Silva estava na carroceria de um caminhão quando caiu do veículo.

Um jovem de 19 anos morreu num acidente durante a carreata a favor de Flávio Bolsonaro (PL), na noite de sábado (24), em Goianésia (GO). Matheus Henrique Oliveira Silva estava na carroceria de um caminhão, junto de cerca de 20 pessoas, quando caiu do veículo.

Segundo testemunhas, Matheus tentou descer do caminhão em movimento, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. A Polícia Militar investiga se ele foi atropelado pelo próprio veículo e apura as demais circunstâncias do acidente.

O jovem foi socorrido pelo Samu, mas morreu no trajeto para o Hospital Municipal. Familiares e amigos publicaram mensagens de pesar nas redes sociais.

Com informações do g1 Goiás.

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