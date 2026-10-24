Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se enfrentaram nesta sexta-feira (23) no debate da TV Globo, o último antes do segundo turno da eleição presidencial. O formato, que segundo a emissora buscava estimular propostas, teve perguntas sobre regiões do país e temas como endividamento, saúde e segurança pública.

Mas a noite foi marcada por troca de ataques que já havia marcado o confronto da Band, no domingo (18). Flávio fez menção aos "nove dedos" de Lula, resultado de um acidente de trabalho, e o presidente chamou o senador de miliciano.

O histórico do governo Bolsonaro, o custo de vida e as relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro também estiveram no centro dos ataques.