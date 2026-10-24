'Nove dedos', 'miliciano, 'dá um Google': veja frases do debate
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Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se enfrentaram nesta sexta-feira (23) no debate da TV Globo, o último antes do segundo turno da eleição presidencial. O formato, que segundo a emissora buscava estimular propostas, teve perguntas sobre regiões do país e temas como endividamento, saúde e segurança pública.
Mas a noite foi marcada por troca de ataques que já havia marcado o confronto da Band, no domingo (18). Flávio fez menção aos "nove dedos" de Lula, resultado de um acidente de trabalho, e o presidente chamou o senador de miliciano.
O histórico do governo Bolsonaro, o custo de vida e as relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro também estiveram no centro dos ataques.
Lula buscou apresentar o adversário como despreparado. Disse que Flávio decora respostas sem conhecer o país, sugeriu aos eleitores que pesquisassem no Google as informações apresentadas pelo senador e voltou a associá-lo à gestão de Jair Bolsonaro (PL) na pandemia.
No terceiro bloco, Lula citou o caso de Ana Clara, menina de 5 anos morta por um tiro de fuzil em Niterói, em 2021. Flávio integrou, quando já era senador, a defesa do policial militar acusado do crime, que ainda não foi julgado. Ao responder, o senador se dirigiu à mãe da menina, presente no estúdio, chamando-a pelo nome da filha, e disse ter confiança de que o disparo não partiu do policial.
Flávio concentrou as críticas no custo de vida e no endividamento das famílias e se dirigiu com frequência ao eleitor em casa. Cobrado por Lula, afirmou que vai reajustar o salário mínimo e as aposentadorias acima da inflação e que vai manter o Bolsa Família.
O senador também reconheceu ter errado ao votar, como deputado estadual, contra a ampliação da licença-maternidade. Em outro momento, chamou Lula de pai do Tigrinho, em referência a um jogo de cassino online, e o presidente respondeu que o jogo foi liberado no governo Bolsonaro.
Segundo o Datafolha divulgado na quinta-feira (22), os dois estão empatados, com 50% dos votos válidos cada um. No primeiro turno, Flávio teve 47,03% dos votos válidos, e Lula, 45,16%.
Veja abaixo as frases mais marcantes do debate:
Vestibular - Lula
"O meu adversário parece aqueles alunos que se preparam para fazer o vestibular e eles conseguem decorar, mas não conseguem aprender"
Google - Lula
"Não conhece o Brasil, não conhece o Brasil, não conhece. Acho que ele só ouviu falar de Manaus, e da região norte, quando o pai dele apareceu na televisão rindo e imitando uma pessoa morrendo asfixiada porque não tinha oxigênio. (...) Quando você não souber, Flávio, pergunta para o Google"
Flávio (em resposta)
"Confesso que eu estou com um pouquinho de dificuldade de entender o que ele tá falando, mas vamos lá. Lula, quem é que governa o Brasil? É você ou é o Google? Tudo pergunta para o Google?"
Nordeste - Lula
"A impressão que eu tenho é que você não gosta do Nordeste"
Flávio
"Lula, o Nordeste não é problema, o Nordeste é solução. Eu vou ser o carioca mais nordestino que vocês já viram na face da Terra"
Licença-maternidade - Lula
"Ele foi o único deputado estadual do Rio de Janeiro a votar contra o aumento da licença-maternidade"
Flávio (em resposta)
"Isso faz bastante tempo e na época eu votei acreditando que isso poderia dificultar que as mulheres conseguissem arrumar emprego. E eu estava errado"
Nove dedos - Flávio
Agora, não adianta nada, Lula, se você dá com uma mão e tira com os 9 dedos. Você simplesmente invade o bolso do contribuinte. Você implementou a carga tributária mais alta desse país na história.
Lula
Ele disse uma grande asneira e eu não vou levar para casa. Ele me chamou de nove dedos. Eu quero que ele saiba de uma coisa: se tem alguém aqui nesse público que sabe o que é o mundo do trabalho, sou eu. Se tem alguém que perdeu o dedo com 17 anos, fui eu. Trabalhando da noite quando não podia trabalhar (...) Não vou permitir que um miliciano me chame de nove dedos
Flávio
"Lula, se eu te ofendi porque eu te chamei de nove dedos, eu te peço desculpa de verdade"
Picanha - Flávio
"Meu concorrente prometeu picanha e entregou abóbora"
Tigrinho - Flávio
"O atual presidente da República tem dois filhos que fizeram muito mal ao país, o Lulinha e o Tigrinho. Ele é o pai do Tigrinho"
Lula (em resposta)
"O cinismo chega a uma coisa absurda, que o Tigrinho foi criado por vocês em 2022. Não só o seu pai é o pai do Tigrinho, como você é o irmão. Não só que você é irmão, é filho do mesmo DNA. O Tigrinho foi seu pai que criou"
Ana Clara - Lula
"É que hoje tem a mãe de uma menina chamada Ana Clara, ela tá assistindo. Certamente ela está vendo a sua fisionomia falando de segurança pública. E ela e eu e o Brasil inteiro gostaríamos de saber por que um senador da República evita que um policial assassino, que era para ser julgado agora dia 21, não fosse julgado. O que leva um senador a defender um policial que deu um tiro de fuzil numa menina de 5 anos?
Flávio (em resposta)
"Ana Clara, eu quero falar para a senhora, prestar de verdade a minha solidariedade. Foi uma tragédia o que aconteceu. Não consigo imaginar o que é perder uma filhinha de 5 anos de idade. Eu tenho uma filha de 14 e uma filha de 12."
Miliciano - Lula
"Ou a gente mantém a democracia funcionando ou a gente vai ter um miliciano governando esse país dentro do Palácio do Planalto, o que não é bom para ninguém"