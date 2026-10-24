26 de outubro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Menino de 7 anos morre atropelado ao tentar atravessar rodovia

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/CBMGO
O menino foi levado ao Hospital Municipal de Posse, mas não resistiu aos ferimentos.
O menino foi levado ao Hospital Municipal de Posse, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma criança de sete anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta na GO-108, em Posse, no nordeste de Goiás, na sexta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, o menino tentava atravessar a rodovia entre os bairros Mãe Bela e Bela Vista quando foi atingido. Ele estava acompanhado de outras duas crianças.

O Corpo de Bombeiros socorreu o menino em estado grave, com traumatismo cranioencefálico e fraturas expostas. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Posse, mas não resistiu aos ferimentos.

O motociclista, de 26 anos, sofreu escoriações na queda e não precisou de atendimento médico.

Com informações do Metrópoles.

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