Uma criança de sete anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta na GO-108, em Posse, no nordeste de Goiás, na sexta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, o menino tentava atravessar a rodovia entre os bairros Mãe Bela e Bela Vista quando foi atingido. Ele estava acompanhado de outras duas crianças.

O Corpo de Bombeiros socorreu o menino em estado grave, com traumatismo cranioencefálico e fraturas expostas. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Posse, mas não resistiu aos ferimentos.