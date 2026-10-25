A vereadora Iara Pimentel (PT), de Montes Claros, em Minas Gerais, foi internada em um hospital na noite deste sábado (24) após ser atingida por uma pedra no rosto no final de uma carreata eleitoral na cidade.

O ataque aconteceu no final do ato de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na avenida Sanitária. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de homens, alguns vestidos de verde e amarelo, jogando pedras, garrafas e outros objetos em manifestantes que estavam em um carro de som.

Há também imagens da vereadora com sangue no rosto e sendo amparada por aliados, aparentemente desmaiada. Ela precisou ser carregada do carro de som para uma uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com o rosto machucado.