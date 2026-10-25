Vereadora do PT leva pedrada no rosto em ataque a carro de som
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A vereadora Iara Pimentel (PT), de Montes Claros, em Minas Gerais, foi internada em um hospital na noite deste sábado (24) após ser atingida por uma pedra no rosto no final de uma carreata eleitoral na cidade.
O ataque aconteceu no final do ato de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na avenida Sanitária. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de homens, alguns vestidos de verde e amarelo, jogando pedras, garrafas e outros objetos em manifestantes que estavam em um carro de som.
Há também imagens da vereadora com sangue no rosto e sendo amparada por aliados, aparentemente desmaiada. Ela precisou ser carregada do carro de som para uma uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com o rosto machucado.
A vereadora foi levada a um hospital, onde foi medicada e submetida a exames.
"A violência política é uma ameaça à democracia e não pode ser naturalizada", diz nota da assessoria da parlamentar "É inadmissível que pessoas sejam agredidas por expressarem suas posições políticas. Nenhuma divergência justifica a violência".
De acordo com o vereador Daniel Dias (PC do B), o ataque aconteceu após uma negociação para que o caminhão de som pudesse passar por um trecho da avenida que era ocupado por uma manifestação de apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa pela Presidência da República.
"Pedimos passagem com diálogo, mas fomos respondidos com covardia e agressões no chão e no caminhão", disse.
O parlamentar disse que as agressões continuaram até mesmo após a polícia ser chamada.
O deputado federal Paulo Guedes (PT) afirmou que as agressões passaram de todos os limites do respeito e da convivência política. Segundo ele, além de jogarem objetos, os agressores chutaram e bateram em manifestantes que estavam em motos.
"Repudio veementemente esses atos de intolerância e cobro a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização dos envolvidos", disse.
A Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais ainda não se manifestou sobre o ocorrido.