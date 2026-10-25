Frente fria derruba temperatura e leva chuva forte a SP
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A chegada de uma frente fria no centro-sul do país promete fechar o tempo e levar chuva à capital paulista, onde a temperatura deve cair neste domingo (25), no segundo turno das eleições.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, os termômetros na cidade devem variar entre 16°C e 22°C, com umidade acima de 80%. O CGE também alerta para chuva moderada a forte e rajadas de vento acima de 60 km/h.
Por isso, há maior risco de alagamentos, inundações, transbordamento de rios, queda de árvores e deslizamentos de terra. O mês de outubro em São Paulo já registra 137,7 mm de chuva, cerca de 22,9% acima dos 112 mm esperados para o período.
No restante do Sudeste, a previsão é de chuva com trovoadas no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, além de chuva da manhã à noite no Espírito Santo. As mínimas ficam entre 18°C e 22°C, e as máximas, entre 28°C e 30°C.
No Sul, a temperatura cai em toda a região e a chuva com trovoadas persiste no Paraná. As máximas não passam de 20°C, as mínimas chegam a 11°C, e as capitais dos três estados estão sob aviso amarelo para tempestades.
No Centro-Oeste, a instabilidade ganha força, com aviso amarelo para tempestades nas capitais. Embora o calor comece a diminuir em Mato Grosso do Sul, as máximas na região ainda variam entre 27°C e 39°C.
O Nordeste segue com tempo predominantemente seco e quente, com chuvas isoladas em algumas áreas, como no Maranhão à tarde. No litoral, as máximas ficam em torno de 30°C a 32°C, enquanto o Piauí deve ter a capital mais quente do país, com até 40°C.
Já no Norte, o calor se mantém, com temperaturas entre 23°C e 37°C. Há chuva prevista na maioria das capitais, inclusive ao longo de todo o dia no Tocantins e de forma isolada à tarde no Amapá.
A seguir, confira a previsão do tempo para cada uma das capitais.
ARACAJU
Mínima de 22° C; máxima de 31° C. Sem chuvas previstas.
BELÉM
Mínima de 24° C; máxima de 34° C. Possibilidade de chuva à tarde e à noite.
BELO HORIZONTE
Mínima de 18° C; máxima de 30° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
BOA VISTA
Mínima de 27° C; máxima de 37° C. Possibilidade de chuva de manhã e à noite.
BRASÍLIA
Mínima de 19° C; máxima de 31° C. Possibilidade de chuva à tarde e à noite.
CAMPO GRANDE
Mínima de 20° C; máxima de 27° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
CUIABÁ
Mínima de 24° C; máxima de 39° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
CURITIBA
Mínima de 8° C; máxima de 20° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
FLORIANÓPOLIS
Mínima de 14° C; máxima de 18° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
FORTALEZA
Mínima de 19° C; máxima de 32° C. Sem chuvas previstas.
GOIÂNIA
Mínima de 22° C; máxima de 35° C. Possibilidade de chuva à tarde e à noite.
JOÃO PESSOA
Mínima de 23° C; máxima de 30° C. Sem chuvas previstas.
MACAPÁ
Mínima de 25° C; máxima de 34° C. Possibilidade de chuva à tarde.
MACEIÓ
Mínima de 22° C; máxima de 31° C. Sem chuvas previstas.
MANAUS
Mínima de 24° C; máxima de 36° C. Possibilidade de chuva de manhã.
NATAL
Mínima de 22° C; máxima de 30° C. Sem chuvas previstas.
PALMAS
Mínima de 24° C; máxima de 37° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
PORTO ALEGRE
Mínima de 13° C; máxima de 16° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
PORTO VELHO
Mínima de 25° C; máxima de 36° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
RECIFE
Mínima de 22° C; máxima de 32° C. Sem chuvas previstas.
RIO BRANCO
Mínima de 23° C; máxima de 33° C. Possibilidade de chuva à tarde e à noite.
RIO DE JANEIRO
Mínima de 20° C; máxima de 28° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
SALVADOR
Mínima de 23° C; máxima de 31° C. Sem chuvas previstas.
SÃO LUÍS
Mínima de 24° C; máxima de 32° C. Possibilidade de chuva de manhã.
SÃO PAULO
Mínima de 16° C; máxima de 22° C. Possibilidade de chuva o dia todo.
TERESINA
Mínima de 26° C; máxima de 40° C. Sem chuvas previstas.
VITÓRIA
Mínima de 22° C; máxima de 30° C. Possibilidade de chuva o dia todo.