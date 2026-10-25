A chegada de uma frente fria no centro-sul do país promete fechar o tempo e levar chuva à capital paulista, onde a temperatura deve cair neste domingo (25), no segundo turno das eleições.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, os termômetros na cidade devem variar entre 16°C e 22°C, com umidade acima de 80%. O CGE também alerta para chuva moderada a forte e rajadas de vento acima de 60 km/h.

Por isso, há maior risco de alagamentos, inundações, transbordamento de rios, queda de árvores e deslizamentos de terra. O mês de outubro em São Paulo já registra 137,7 mm de chuva, cerca de 22,9% acima dos 112 mm esperados para o período.