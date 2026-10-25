Lula venceu Flávio Bolsonaro na Nova Zelândia e na Coreia do Sul, os dois países com dados do segundo turno divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até as 5h40 deste domingo (25), no horário de Brasília.
Na Nova Zelândia, Lula teve 418 votos (80,54%), contra 101 (19,46%) de Flávio. Na Coreia do Sul, o petista recebeu 148 votos (64,35%), enquanto Flávio teve 82 (35,65%).
Quase 1 milhão de brasileiros aptos a votar no exterior participam do segundo turno em 186 cidades de mais de cem países. O resultado consolidado da votação fora do Brasil será divulgado pelo TSE após as 17h, quando termina a votação no país.
No primeiro turno, Lula venceu em 64 países e Flávio liderou em 36. Houve empate na Guiné-Bissau.
O levantamento do g1 acompanha os boletins de urna divulgados pelo TSE:
Oceania e Ásia
Austrália
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 4.562 votos
1º turno: Flávio Bolsonaro, 2.579 votos
Nova Zelândia
2º turno: Lula, 418 votos (80,54%)
2º turno: Flávio, 101 votos (19,46%)
1º turno: Lula, 234 votos
1º turno: Flávio, 64 votos
Arábia Saudita
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 52 votos
1º turno: Flávio, 22 votos
Bahrein
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 17 votos
Catar
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 173 votos
1º turno: Lula, 147 votos
China
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 367 votos
1º turno: Flávio, 203 votos
Chipre
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 24 votos
1º turno: Flávio, 20 votos
Coreia do Sul
2º turno: Lula, 148 votos (64,35%)
2º turno: Flávio, 82 votos (35,65%)
1º turno: Lula, 123 votos
1º turno: Flávio, 72 votos
Emirados Árabes
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 659 votos
1º turno: Lula, 512 votos
Filipinas
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 33 votos
1º turno: Lula, 26 votos
Índia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 29 votos
1º turno: Flávio, 27 votos
Indonésia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 19 votos
1º turno: Lula, 8 votos
Irã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 14 votos
1º turno: Flávio, 11 votos
Israel
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 523 votos
1º turno: Lula, 92 votos
Japão
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 24.601 votos
1º turno: Lula, 5.234 votos
Jordânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 675 votos
1º turno: Flávio, 59 votos
Kuwait
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 54 votos
1º turno: Flávio, 12 votos
Líbano
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2.538 votos
1º turno: Flávio, 1.138 votos
Malásia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 44 votos
1º turno: Flávio, 27 votos
Nepal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 11 votos
1º turno: Lula, 1 voto
Omã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 20 votos
1º turno: Lula, 12 votos
Palestina
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.078 votos
1º turno: Flávio, 46 votos
Singapura
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 190 votos
1º turno: Flávio, 92 votos
Síria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 97 votos
1º turno: Flávio, 7 votos
Tailândia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 51 votos
1º turno: Lula, 40 votos
Taiwan
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 107 votos
1º turno: Lula, 77 votos
Timor-Leste
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 16 votos
Turquia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 114 votos
1º turno: Flávio, 37 votos
Vietnã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 14 votos
1º turno: Lula, 13 votos
Rússia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 49 votos
1º turno: Flávio, 25 votos
Europa
Alemanha
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 13.525 votos
1º turno: Flávio, 3.532 votos
Áustria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 979 votos
1º turno: Flávio, 311 votos
Bélgica
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2.516 votos
1º turno: Flávio, 1.959 votos
Bulgária
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 34 votos
1º turno: Flávio, 8 votos
Croácia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 29 votos
1º turno: Flávio, 17 votos
Dinamarca
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.166 votos
1º turno: Flávio, 195 votos
Eslováquia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 35 votos
1º turno: Flávio, 13 votos
Eslovênia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 61 votos
1º turno: Flávio, 25 votos
Espanha
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 7.263 votos
1º turno: Flávio, 3.338 votos
Estônia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 142 votos
1º turno: Flávio, 19 votos
Finlândia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 475 votos
1º turno: Flávio, 155 votos
França
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 8.769 votos
1º turno: Flávio, 1.758 votos
Grécia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 230 votos
1º turno: Lula, 196 votos
Holanda
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 4.624 votos
1º turno: Flávio, 1.081 votos
Hungria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 331 votos
1º turno: Flávio, 93 votos
Irlanda
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 6.025 votos
1º turno: Flávio, 1.559 votos
Itália
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 6.148 votos
1º turno: Flávio, 4.386 votos
Noruega
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 592 votos
1º turno: Flávio, 198 votos
Polônia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 183 votos
1º turno: Flávio, 65 votos
Portugal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 26.401 votos
1º turno: Flávio, 19.412 votos
Reino Unido
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 8.640 votos
1º turno: Flávio, 5.366 votos
República Tcheca
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 279 votos
1º turno: Flávio, 70 votos
Romênia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 31 votos
1º turno: Flávio, 22 votos
Sérvia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 30 votos
1º turno: Flávio, 13 votos
Suécia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.770 votos
1º turno: Flávio, 505 votos
Suíça
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 5.194 votos
1º turno: Flávio, 4.525 votos
Ucrânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 19 votos
1º turno: Lula, 4 votos
América
Argentina
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 3.747 votos
1º turno: Flávio, 1.681 votos
Bahamas
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 10 votos
1º turno: Lula, 6 votos
Bolívia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 1.387 votos
1º turno: Lula, 349 votos
Canadá
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 12.508 votos
1º turno: Flávio, 7.043 votos
Chile
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 928 votos
1º turno: Flávio, 809 votos
Colômbia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 252 votos
1º turno: Lula, 245 votos
Costa Rica
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 173 votos
1º turno: Flávio, 159 votos
Cuba
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 36 votos
1º turno: Flávio, 1 voto
El Salvador
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 48 votos
1º turno: Lula, 23 votos
Equador
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 171 votos
1º turno: Lula, 130 votos
Estados Unidos
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 45.004 votos
1º turno: Lula, 23.335 votos
Guatemala
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 67 votos
1º turno: Lula, 33 votos
Guiana
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 43 votos
1º turno: Lula, 7 votos
Guiana Francesa
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 518 votos
1º turno: Lula, 484 votos
Haiti
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 5 votos
1º turno: Flávio, 0 votos
Honduras
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 34 votos
1º turno: Lula, 17 votos
Jamaica
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 14 votos
1º turno: Lula, 4 votos
México
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 589 votos
1º turno: Lula, 585 votos
Nicarágua
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 35 votos
1º turno: Lula, 33 votos
Panamá
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 336 votos
1º turno: Lula, 236 votos
Paraguai
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 3.848 votos
1º turno: Lula, 546 votos
Peru
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 380 votos
1º turno: Lula, 248 votos
República Dominicana
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 106 votos
1º turno: Lula, 65 votos
Suriname
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 366 votos
1º turno: Lula, 121 votos
Trinidad e Tobago
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 10 votos
1º turno: Lula, 4 votos
Uruguai
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 797 votos
1º turno: Flávio, 701 votos
Venezuela
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 128 votos
1º turno: Flávio, 125 votos
África
África do Sul
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 230 votos
1º turno: Lula, 152 votos
Angola
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 147 votos
1º turno: Flávio, 101 votos
Argélia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 27 votos
1º turno: Flávio, 3 votos
Cabo Verde
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 39 votos
1º turno: Flávio, 20 votos
Costa do Marfim
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 24 votos
1º turno: Flávio, 13 votos
Egito
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 46 votos
1º turno: Flávio, 12 votos
Gana
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 8 votos
1º turno: Flávio, 2 votos
Guiné-Bissau
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 17 votos
1º turno: Flávio, 17 votos
Líbia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2 votos
1º turno: Flávio, 0 votos
Marrocos
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 30 votos
1º turno: Flávio, 6 votos
Moçambique
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 113 votos
1º turno: Lula, 89 votos
Namíbia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 6 votos
1º turno: Flávio, 5 votos
Nigéria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 26 votos
1º turno: Flávio, 6 votos
Quênia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 26 votos
1º turno: Flávio, 17 votos
Senegal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 51 votos
1º turno: Flávio, 24 votos
Tanzânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 11 votos
1º turno: Flávio, 5 votos
Tunísia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 12 votos
1º turno: Flávio, 9 votos
Com informações do g1.