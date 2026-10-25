25 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EXTERIOR

Lula vence Flávio na Nova Zelândia e Coreia do Sul

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 8 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Ivett M/Unsplash
No primeiro turno, Lula venceu em 64 países e Flávio liderou em 36.
No primeiro turno, Lula venceu em 64 países e Flávio liderou em 36.

Lula venceu Flávio Bolsonaro na Nova Zelândia e na Coreia do Sul, os dois países com dados do segundo turno divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até as 5h40 deste domingo (25), no horário de Brasília.

Na Nova Zelândia, Lula teve 418 votos (80,54%), contra 101 (19,46%) de Flávio. Na Coreia do Sul, o petista recebeu 148 votos (64,35%), enquanto Flávio teve 82 (35,65%).

Quase 1 milhão de brasileiros aptos a votar no exterior participam do segundo turno em 186 cidades de mais de cem países. O resultado consolidado da votação fora do Brasil será divulgado pelo TSE após as 17h, quando termina a votação no país.

No primeiro turno, Lula venceu em 64 países e Flávio liderou em 36. Houve empate na Guiné-Bissau.

O levantamento do g1 acompanha os boletins de urna divulgados pelo TSE:

Oceania e Ásia

Austrália
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 4.562 votos
1º turno: Flávio Bolsonaro, 2.579 votos

Nova Zelândia
2º turno: Lula, 418 votos (80,54%)
2º turno: Flávio, 101 votos (19,46%)
1º turno: Lula, 234 votos
1º turno: Flávio, 64 votos

Arábia Saudita
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 52 votos
1º turno: Flávio, 22 votos

Bahrein
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 17 votos

Catar
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 173 votos
1º turno: Lula, 147 votos

China
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 367 votos
1º turno: Flávio, 203 votos

Chipre
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 24 votos
1º turno: Flávio, 20 votos

Coreia do Sul
2º turno: Lula, 148 votos (64,35%)
2º turno: Flávio, 82 votos (35,65%)
1º turno: Lula, 123 votos
1º turno: Flávio, 72 votos

Emirados Árabes
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 659 votos
1º turno: Lula, 512 votos

Filipinas
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 33 votos
1º turno: Lula, 26 votos

Índia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 29 votos
1º turno: Flávio, 27 votos

Indonésia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 19 votos
1º turno: Lula, 8 votos

Irã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 14 votos
1º turno: Flávio, 11 votos

Israel
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 523 votos
1º turno: Lula, 92 votos

Japão
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 24.601 votos
1º turno: Lula, 5.234 votos

Jordânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 675 votos
1º turno: Flávio, 59 votos

Kuwait
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 54 votos
1º turno: Flávio, 12 votos

Líbano
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2.538 votos
1º turno: Flávio, 1.138 votos

Malásia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 44 votos
1º turno: Flávio, 27 votos

Nepal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 11 votos
1º turno: Lula, 1 voto

Omã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 20 votos
1º turno: Lula, 12 votos

Palestina
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.078 votos
1º turno: Flávio, 46 votos

Singapura
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 190 votos
1º turno: Flávio, 92 votos

Síria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 97 votos
1º turno: Flávio, 7 votos

Tailândia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 51 votos
1º turno: Lula, 40 votos

Taiwan
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 107 votos
1º turno: Lula, 77 votos

Timor-Leste
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 16 votos

Turquia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 114 votos
1º turno: Flávio, 37 votos

Vietnã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 14 votos
1º turno: Lula, 13 votos

Rússia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 49 votos
1º turno: Flávio, 25 votos

Europa

Alemanha
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 13.525 votos
1º turno: Flávio, 3.532 votos

Áustria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 979 votos
1º turno: Flávio, 311 votos

Bélgica
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2.516 votos
1º turno: Flávio, 1.959 votos

Bulgária
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 34 votos
1º turno: Flávio, 8 votos

Croácia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 29 votos
1º turno: Flávio, 17 votos

Dinamarca
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.166 votos
1º turno: Flávio, 195 votos

Eslováquia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 35 votos
1º turno: Flávio, 13 votos

Eslovênia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 61 votos
1º turno: Flávio, 25 votos

Espanha
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 7.263 votos
1º turno: Flávio, 3.338 votos

Estônia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 142 votos
1º turno: Flávio, 19 votos

Finlândia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 475 votos
1º turno: Flávio, 155 votos

França
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 8.769 votos
1º turno: Flávio, 1.758 votos

Grécia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 230 votos
1º turno: Lula, 196 votos

Holanda
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 4.624 votos
1º turno: Flávio, 1.081 votos

Hungria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 331 votos
1º turno: Flávio, 93 votos

Irlanda
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 6.025 votos
1º turno: Flávio, 1.559 votos

Itália
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 6.148 votos
1º turno: Flávio, 4.386 votos

Noruega
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 592 votos
1º turno: Flávio, 198 votos

Polônia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 183 votos
1º turno: Flávio, 65 votos

Portugal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 26.401 votos
1º turno: Flávio, 19.412 votos

Reino Unido
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 8.640 votos
1º turno: Flávio, 5.366 votos

República Tcheca
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 279 votos
1º turno: Flávio, 70 votos

Romênia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 31 votos
1º turno: Flávio, 22 votos

Sérvia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 30 votos
1º turno: Flávio, 13 votos

Suécia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.770 votos
1º turno: Flávio, 505 votos

Suíça
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 5.194 votos
1º turno: Flávio, 4.525 votos

Ucrânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 19 votos
1º turno: Lula, 4 votos

América

Argentina
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 3.747 votos
1º turno: Flávio, 1.681 votos

Bahamas
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 10 votos
1º turno: Lula, 6 votos

Bolívia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 1.387 votos
1º turno: Lula, 349 votos

Canadá
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 12.508 votos
1º turno: Flávio, 7.043 votos

Chile
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 928 votos
1º turno: Flávio, 809 votos

Colômbia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 252 votos
1º turno: Lula, 245 votos

Costa Rica
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 173 votos
1º turno: Flávio, 159 votos

Cuba
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 36 votos
1º turno: Flávio, 1 voto

El Salvador
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 48 votos
1º turno: Lula, 23 votos

Equador
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 171 votos
1º turno: Lula, 130 votos

Estados Unidos
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 45.004 votos
1º turno: Lula, 23.335 votos

Guatemala
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 67 votos
1º turno: Lula, 33 votos

Guiana
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 43 votos
1º turno: Lula, 7 votos

Guiana Francesa
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 518 votos
1º turno: Lula, 484 votos

Haiti
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 5 votos
1º turno: Flávio, 0 votos

Honduras
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 34 votos
1º turno: Lula, 17 votos

Jamaica
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 14 votos
1º turno: Lula, 4 votos

México
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 589 votos
1º turno: Lula, 585 votos

Nicarágua
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 35 votos
1º turno: Lula, 33 votos

Panamá
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 336 votos
1º turno: Lula, 236 votos

Paraguai
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 3.848 votos
1º turno: Lula, 546 votos

Peru
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 380 votos
1º turno: Lula, 248 votos

República Dominicana
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 106 votos
1º turno: Lula, 65 votos

Suriname
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 366 votos
1º turno: Lula, 121 votos

Trinidad e Tobago
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 10 votos
1º turno: Lula, 4 votos

Uruguai
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 797 votos
1º turno: Flávio, 701 votos

Venezuela
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 128 votos
1º turno: Flávio, 125 votos

África

África do Sul
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 230 votos
1º turno: Lula, 152 votos

Angola
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 147 votos
1º turno: Flávio, 101 votos

Argélia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 27 votos
1º turno: Flávio, 3 votos

Cabo Verde
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 39 votos
1º turno: Flávio, 20 votos

Costa do Marfim
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 24 votos
1º turno: Flávio, 13 votos

Egito
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 46 votos
1º turno: Flávio, 12 votos

Gana
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 8 votos
1º turno: Flávio, 2 votos

Guiné-Bissau
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 17 votos
1º turno: Flávio, 17 votos

Líbia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2 votos
1º turno: Flávio, 0 votos

Marrocos
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 30 votos
1º turno: Flávio, 6 votos

Moçambique
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 113 votos
1º turno: Lula, 89 votos

Namíbia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 6 votos
1º turno: Flávio, 5 votos

Nigéria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 26 votos
1º turno: Flávio, 6 votos

Quênia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 26 votos
1º turno: Flávio, 17 votos

Senegal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 51 votos
1º turno: Flávio, 24 votos

Tanzânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 11 votos
1º turno: Flávio, 5 votos

Tunísia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 12 votos
1º turno: Flávio, 9 votos

Com informações do g1.

Comentários

Comentários