Até a manhã deste domingo (25), Lula já havia vencido em cinco países no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto Flávio Bolsonaro em seis, segundo levantamento do g1 com base em boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado consolidado da votação no exterior será divulgado pelo TSE após as 17h, quando termina a votação no Brasil.
Até as 9h no horário de Brasília, Lula havia vencido na Austrália, China, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Singapura. Flávio Bolsonaro venceu no Japão, Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia e Taiwan.
Quase 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar no segundo turno, em 186 cidades de mais de cem países. No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, Flávio liderou em 36 e houve empate na Guiné-Bissau. Lula recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) de Flávio. A abstenção foi de 62,69%.
Ásia e Oceania
Austrália
2º turno: Lula, 6.017 votos (63,46%)
2º turno: Flávio Bolsonaro, 3.465 votos (36,54%)
1º turno: Lula, 4.562 votos
1º turno: Flávio Bolsonaro, 2.579 votos
Nova Zelândia
2º turno: Lula, 418 votos (80,54%)
2º turno: Flávio, 101 votos (19,46%)
1º turno: Lula, 234 votos
1º turno: Flávio, 64 votos
China
2º turno: Lula, 502 votos (65,28%)
2º turno: Flávio, 267 votos (34,72%)
1º turno: Lula, 367 votos
1º turno: Flávio, 203 votos
Coreia do Sul
2º turno: Lula, 148 votos (64,35%)
2º turno: Flávio, 82 votos (35,65%)
1º turno: Lula, 123 votos
1º turno: Flávio, 72 votos
Filipinas
2º turno: Flávio, 39 votos (59,09%)
2º turno: Lula, 27 votos (40,91%)
1º turno: Flávio, 33 votos
1º turno: Lula, 26 votos
Indonésia
2º turno: Flávio, 23 votos (60,53%)
2º turno: Lula, 15 votos (39,47%)
1º turno: Flávio, 19 votos
1º turno: Lula, 8 votos
Japão
2º turno: Flávio, 28.538 votos (80,08%)
2º turno: Lula, 7.098 votos (19,92%)
1º turno: Flávio, 24.601 votos
1º turno: Lula, 5.234 votos
Malásia
2º turno: Flávio, 44 votos (51,76%)
2º turno: Lula, 41 votos (48,24%)
1º turno: Lula, 44 votos
1º turno: Flávio, 27 votos
Singapura
2º turno: Lula, 213 votos (63,77%)
2º turno: Flávio, 121 votos (36,23%)
1º turno: Lula, 190 votos
1º turno: Flávio, 92 votos
Tailândia
2º turno: Flávio Bolsonaro, 60 votos (51,72%)
2º turno: Lula, 56 votos (48,28%)
1º turno: Flávio, 51 votos
1º turno: Lula, 40 votos
Taiwan
2º turno: Flávio, 130 votos (58,04%)
2º turno: Lula, 94 votos (41,96%)
1º turno: Flávio, 107 votos
1º turno: Lula, 77 votos
Nos demais países listados pelo g1, ainda não havia dados disponíveis do segundo turno no momento do levantamento.
Dez países da Ásia, dois da Europa, quatro da América e 16 da África não registraram votos no primeiro turno de 2026. Uma localidade no exterior precisa ter pelo menos 30 eleitores brasileiros aptos para a instalação de uma seção eleitoral.