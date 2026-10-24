O candidato Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos contra 49% do atual presidente Lula (PT) na última pesquisa Quaest antes do segundo turno das eleições presidenciais. Divulgado neste sábado (24), o levantamento indica um cenário de empate técnico entre os concorrentes, uma vez que a diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa.

O estudo, encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo, foi realizado entre os dias 23 e 24 de outubro, ouvindo 3.702 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança estabelecido em 95%. O registro oficial do levantamento junto à Justiça Eleitoral sob o número BR-09158/2026 detalha que os votos válidos desconsideram os votos em branco, os nulos e as abstenções, seguindo o mesmo critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a divulgação do resultado oficial.