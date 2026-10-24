Manifestantes que apoiam a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição começaram a chegar, no início da tarde deste sábado (24), na avenida Paulista, em São Paulo, para o último ato da campanha do petista antes do segundo turno.

Os apoiadores se concentram na altura do Masp (Museu de Arte de São Paulo) e aguardam a chegada de Lula, que deve aparecer no ato no meio da tarde. O trecho já estava abarrotado antes das 14h, horário divulgado para o início do evento.

A faixa etária do público é diversa. Jovens e mais velhos distribuíam cartelas de adesivos – com os dizeres "Gostosas com Lula", "Sou do exército do Lula", "Lula é tetra" –, empunhavam bandeiras e cartazes que iam de apoio a Lula a críticas duras a Flávio Bolsonaro (PL) e ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).