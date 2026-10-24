Após subir em trio no Rio, Lula participa de ato na Av. Paulista
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Manifestantes que apoiam a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição começaram a chegar, no início da tarde deste sábado (24), na avenida Paulista, em São Paulo, para o último ato da campanha do petista antes do segundo turno.
Os apoiadores se concentram na altura do Masp (Museu de Arte de São Paulo) e aguardam a chegada de Lula, que deve aparecer no ato no meio da tarde. O trecho já estava abarrotado antes das 14h, horário divulgado para o início do evento.
A faixa etária do público é diversa. Jovens e mais velhos distribuíam cartelas de adesivos – com os dizeres "Gostosas com Lula", "Sou do exército do Lula", "Lula é tetra" –, empunhavam bandeiras e cartazes que iam de apoio a Lula a críticas duras a Flávio Bolsonaro (PL) e ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Entre as mensagens mais vistas pela reportagem estavam as de defesa da democracia e sobre a pandemia e suas vítimas, além de bandeiras de movimentos sociais como MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), UJS (União da Juventude Socialista) e outros.
A concentração foi marcada, ainda, pela bateção de leques vermelhos e nas cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+. Os objetos são amplamente empregados pela comunidade e vêm da cultura ballroom.
O presidente fará o ato de hoje num trio elétrico, acompanhado de sua esposa, a primeira-dama, Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do coordenador-geral da campanha, Edinho Silva, do ministro Guilherme Boulos e de Fernando Haddad, ex-ministro e candidato derrotado ao governo de São Paulo.
O deputado estadual André Janones (Rede-MG) também deve comparecer à passeata. As mobilizações de rua ganharam maior tração a partir de estratégias digitais turbinadas nesta segunda fase da campanha. Uma das principais é o canal "Exército do Lula", comandado pelo deputado. Hoje, a comunidade já passa dos 10 milhões de participantes.
A concentração de apoiadores começou por volta do meio-dia, enquanto o presidente e sua equipe devem chegar a partir das 16h. A Paulista também foi o palco da caminhada das vésperas do primeiro turno, quando o petista lotou a via ao lado de seus então candidatos às vagas estaduais.
Mais cedo, o presidente participou de caminhada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os atos ocorrem um dia após o último debate presidencial entre Lula e Flávio, realizado pela Globo na noite de sexta-feira (23).
No Rio, os apoiadores levaram cartazes em resposta à expressão "nove dedos", usada pelo senador durante o embate para atacar o petista.
Petistas já apostavam no impacto das mobilizações de rua pelo país, intensificadas nesta última etapa da disputa. O otimismo de aliados do presidente aumentou também após a pesquisa Datafolha da última quinta-feira (22) ter mostrado empate entre o senador e o presidente.