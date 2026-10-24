Às vésperas do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) participaram de atos com apoiadores neste sábado (24) em Belo Horizonte (MG) e no Rio de Janeiro (RJ).

Flávio participou de uma motociata entre a Praça do Papa e a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O ato foi organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e também contou com a participação do governador eleito Cleitinho (Republicanos). Apoiadores usaram roupas verde-amarelas.

No Rio, Lula desfilou em um trio elétrico pela orla de Copacabana, acompanhado de Benedita da Silva (PT), Eduardo Cavaliere (PSD) e Eduardo Paes (PSD). Durante o ato, o presidente hasteou uma bandeira do Brasil. A multidão carregava cartazes de Lula, papéis com o número 13, além de bandeiras e bonés do MST.