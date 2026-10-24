A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu a extinção do processo que trata da abertura dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Em manifestação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirmou que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre a divulgação dos dados dos candidatos. Segundo ele, não há questão estritamente eleitoral que justifique a atuação do tribunal.

O entendimento segue a decisão do ministro André Mendonça, relator do caso. Ele afirmou que os candidatos podem divulgar os próprios sigilos por iniciativa própria, mas que o TSE não deve fiscalizar acordos ou desafios feitos durante debates.