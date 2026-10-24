Um homem de 62 anos morreu depois de se engasgar com um pedaço de carne durante o almoço, na quinta-feira (22), em São Carlos, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima estava em casa com a irmã, que tentou desobstruir as vias respiratórias. O Samu foi acionado e realizou manobras de reanimação por vários minutos, mas o homem não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita no Plantão da Delegacia Seccional de São Carlos. A Polícia Civil solicitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias da morte.