24 de outubro de 2026
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Idoso morre engasgado com pedaço de carne

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Guará/Imagem ilustrativa
O Samu foi acionado e realizou manobras de reanimação por vários minutos, mas o homem não resistiu.
O Samu foi acionado e realizou manobras de reanimação por vários minutos, mas o homem não resistiu.

Um homem de 62 anos morreu depois de se engasgar com um pedaço de carne durante o almoço, na quinta-feira (22), em São Carlos, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima estava em casa com a irmã, que tentou desobstruir as vias respiratórias. O Samu foi acionado e realizou manobras de reanimação por vários minutos, mas o homem não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita no Plantão da Delegacia Seccional de São Carlos. A Polícia Civil solicitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias da morte.

O corpo foi sepultado na manhã de sexta-feira (23), no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Com informações do Metrópoles.

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