Um caminhão tombou e ficou em pé quando perdeu força durante a subida de uma rua em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na quinta-feira (22). O motorista, de 51 anos, não ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo viajava para fazer uma entrega de areia quando perdeu força durante a subida. Na sequência, perdeu a estabilidade e tombou.

O motorista conseguiu sair sozinho do caminhão, mesmo estando a alguns metros do chão. Não houve registro de outros danos.