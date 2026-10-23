23 de outubro de 2026
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NO MEIO DA RUA

VEJA quando caminhão de areia tomba e fica em pé

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CBMMG
O veículo viajava para fazer uma entrega de areia quando perdeu força durante a subida.
O veículo viajava para fazer uma entrega de areia quando perdeu força durante a subida.

Um caminhão tombou e ficou em pé quando perdeu força durante a subida de uma rua em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na quinta-feira (22). O motorista, de 51 anos, não ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo viajava para fazer uma entrega de areia quando perdeu força durante a subida. Na sequência, perdeu a estabilidade e tombou.

O motorista conseguiu sair sozinho do caminhão, mesmo estando a alguns metros do chão. Não houve registro de outros danos.

A empresa responsável pelo veículo fez a retirada com auxílio de maquinário especializado.

Com informações do g1 Centro-Oeste de Minas.

Veja vídeo:

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