25 de outubro de 2026
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FAMÍLIA EM LUTO

Enfermeira morre de alergia durante lua de mel em Portugal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Amanda morava no Distrito Federal e trabalhava na UTI do Hospital Mantevida, em Taguatinga.
Amanda morava no Distrito Federal e trabalhava na UTI do Hospital Mantevida, em Taguatinga.

A enfermeira Amanda Marinho Nascimento morreu na quarta-feira (21), durante uma viagem de lua de mel em Leiria, Portugal. Ela morava no Distrito Federal e trabalhava na UTI do Hospital Mantevida, em Taguatinga.

Leia mais: Irmãs levadas de casa à força por falsos policiais são mortas

Segundo familiares, Amanda tinha alergia a camarão desde a infância e passou mal cerca de duas horas após almoçar em um restaurante. Ela comeu uma porção de lula empanada durante a refeição.

Amanda se casou com Tiago Nascimento 11 dias antes da morte, após 10 anos de namoro.

Familiares e amigos fizeram vaquinha para arrecadar recursos para o traslado do corpo ao Brasil. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) divulgou nota de pesar.

O Ministério das Relações Exteriores informou que está à disposição da família por meio do Consulado-Geral do Brasil no Porto.

Com informações do SBT Brasília.

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