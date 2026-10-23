A enfermeira Amanda Marinho Nascimento morreu na quarta-feira (21), durante uma viagem de lua de mel em Leiria, Portugal. Ela morava no Distrito Federal e trabalhava na UTI do Hospital Mantevida, em Taguatinga.

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Segundo familiares, Amanda tinha alergia a camarão desde a infância e passou mal cerca de duas horas após almoçar em um restaurante. Ela comeu uma porção de lula empanada durante a refeição.