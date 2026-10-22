Era sexta-feira (9), véspera de feriado, dia de comemorar as crianças. Tinha festa na creche e elas vestiam fantasias de seus heróis favoritos. Naquela tarde, em Curitiba, a atitude de proteção adotada pela professora Ana Nickel, 23, seria fundamental.

Ela permaneceu com seus 13 alunos, entre 3 e 4 anos, feitos reféns por um homem em surto. Foi Ana quem deitou com elas no chão e as acalmou diante da ameaça armada, que se estendeu por três horas.

Crianças e professora foram rendidas na entrada da sala, quando retornavam do refeitório, após se divertirem no piquenique do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) São Braz.