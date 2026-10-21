A Justiça de SP decretou a prisão preventiva (sem prazo) de seis acusados por uma tentativa de golpe de R$ 845,9 milhões contra a herança do fundador do Grupo Unip-Objetivo, João Carlos Di Genio.

Na decisão de 15 de outubro, o juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, da 3ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, aceitou a denúncia do Ministério Público contra nove no processo.

De acordo com o magistrado, o grupo usou documentos falsificados e uma câmara de arbitragem para simular uma cobrança legítima ao espólio de Di Genio.