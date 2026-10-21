Um homem foi morto em suposta troca de tiros com a Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (21), na marginal Tietê, em São Paulo. No local, os agentes encontraram o corpo esquartejado de uma mulher, sem a cabeça, de acordo com a corporação.

O caso ocorreu por volta de 0h20, na altura do Parque Novo Mundo, na zona norte. Os policiais estavam em patrulhamento pela marginal, no acesso à avenida Educador Paulo Freire, quando viram dois homens mexendo em sacos e estranharam a situação.

Quando tentaram fazer a abordagem, foram recebidos a tiros. A equipe reagiu e, segundo a PM, um dos homens foi atingido e morreu ainda no local. O outro homem conseguiu fugir.