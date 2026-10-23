Flávio tem 50,5% dos votos válidos no 2º turno, e Lula, 49,5%
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,5% das intenções de votos válidos —ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos— no segundo turno, marcado para este domingo (25), ante 49,5% do presidente Lula (PT), segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta sexta-feira (23).
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Ambos os candidatos oscilaram 0,7 ponto percentual em relação ao levantamento publicado na semana passada, quando o postulante do PL tinha 51,2% das intenções de votos válidos e o petista, 48,8%.
Na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados aos entrevistados, o filho de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente condenado e preso por tramar um golpe de Estado, manteve os 48% da última rodada, e o atual mandatário oscilou um ponto para cima e marcou 47%. Brancos e nulos são 3%, e 2% não souberam dizer ou não responderam.
Na espontânea, quando os nomes dos postulantes não são apresentados, o parlamentar também permaneceu com o índice da pesquisa anterior, 47%, enquanto o presidente oscilou dois pontos para cima, de 44% para 46%. Brancos e nulos somam 3%, e 4% não souberam dizer ou não responderam.
Os presidenciáveis estão, portanto, tecnicamente empatados dentro da margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, nos três recortes.
O levantamento ouviu por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais de 20 a 22 de outubro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-04350/2026. O nível de confiança é de 95%.
Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) mostra tanto o senador quanto o presidente com 50% dos votos válidos.
A Ipespe/Abrapel pediu aos entrevistados que classificassem de zero a dez a chance de comparecer às urnas —91% dos entrevistados responderam com a nota dez, possibilidade máxima.
Considerando este grupo, Flávio tem 51,5% dos votos, e Lula, 48,5% —eles tinham, respectivamente, 52,2% e 47,8% na semana passada. O senador fluminense aparece com 50% dos votos totais, ante 47% do presidente. Brancos e nulos neste grupo são 2%, e 1% não soube dizer ou não respondeu.
Os institutos também perguntaram em quem os eleitores com certeza votariam, poderiam votar ou não votariam de jeito nenhum. A rejeição ao candidato do PL oscilou um ponto para cima, de 47% na semana passada para 48%, enquanto o petista manteve o índice de 47%.
Nos segmentos da pesquisa estimulada, Flávio aparece à frente entre homens (53%), evangélicos (62%), eleitores com renda familiar acima de cinco salários mínimos (54%) e no Sul (63%) do pais.
Lula lidera entre mulheres (50%), católicos (50%) —tem 57% no grupo que afirmou seguir outras religiões ou não ter religião—, pessoas com renda de até dois salários mínimos (54%) e no Nordeste (65%).