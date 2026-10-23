Ambos os candidatos oscilaram 0,7 ponto percentual em relação ao levantamento publicado na semana passada, quando o postulante do PL tinha 51,2% das intenções de votos válidos e o petista, 48,8%.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,5% das intenções de votos válidos —ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos— no segundo turno, marcado para este domingo (25), ante 49,5% do presidente Lula (PT), segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta sexta-feira (23).

Na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados aos entrevistados, o filho de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente condenado e preso por tramar um golpe de Estado, manteve os 48% da última rodada, e o atual mandatário oscilou um ponto para cima e marcou 47%. Brancos e nulos são 3%, e 2% não souberam dizer ou não responderam.

Na espontânea, quando os nomes dos postulantes não são apresentados, o parlamentar também permaneceu com o índice da pesquisa anterior, 47%, enquanto o presidente oscilou dois pontos para cima, de 44% para 46%. Brancos e nulos somam 3%, e 4% não souberam dizer ou não responderam.

Os presidenciáveis estão, portanto, tecnicamente empatados dentro da margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, nos três recortes.