Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (23) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, contra 48% de Lula (PT).

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Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, a diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.