Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (23) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, contra 48% de Lula (PT).
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Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, a diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Na pesquisa estimulada com votos totais, Flávio tem 49%, enquanto Lula registra 45%. Brancos e nulos somam 5%, e 1% não sabe ou não respondeu.
O levantamento ouviu 2 mil pessoas com 16 anos ou mais entre 19 e 22 de outubro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no TSE sob o número BR-09670/2026.