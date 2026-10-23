Domingo terá tempestades no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste
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No próximo domingo (25), a maior parte da população brasileira deverá enfrentar muita chuva quando for às seções de votação no segundo turno das eleições presidencias, para decidir entre o atual presidente, Lula (PT), e Flávio Bolsonaro (PL).
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Os institutos de meteorologia preveem tempestades nos próximos dias nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com possibilidade de rajadas intensas de vento, principalmente, no fim de semana.
A formação de um novo ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai formará uma frente fria, que se juntará ao calor e à umidade vindos da amazônia. Essa combinação favorece a organização de tempestades, que podem provocar chuva intensa, descargas elétricas, granizo e ventania.
São Paulo
No Sudeste, São Paulo será um dos principais pontos de atenção durante o fim de semana, informa a Climatempo.
Nesta sexta, as primeiras instabilidades podem atingir o sul paulista, o litoral sul e a Baixada Santista ainda pela manhã. Ao longo do dia, a chuva se espalha por outras áreas do estado, com possibilidade de temporais, granizo e rajadas fortes de vento.
Os maiores acumulados são esperados principalmente no extremo sudoeste paulista, próximo à divisa com o Paraná. As rajadas podem chegar aos 90 km/h no sudoeste e na região central do estado.
Na região metropolitana da capital, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que o tempo deve permanecer nublado, com chuvas que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia.
Os termômetros devem variar de mínimas de 17°C a máximas de 23°C.
No período da tarde, as instabilidades ganham força e há condição para chuvas moderadas e rajadas de vento que podem superar os 40 km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo, diz o CGE.
No sábado, a Climatempo diz que o risco aumenta no estado devido à combinação entre calor, umidade e intensa movimentação vertical do vento, condição que favorece o desenvolvimento de tempestades mais organizadas.
Há previsão de chuva forte, raios, granizo e rajadas intensas desde a manhã e ao longo do dia. O leste paulista, especialmente o Vale do Ribeira e áreas próximas à divisa com o Paraná, podem ter acumulados mais expressivos.
Além disso, as rajadas podem alcançar 90 km/h no nordeste paulista, próximo à divisa com o sul de Minas Gerais.
Na Grande São Paulo, o sábado deve começar com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam de 18°C a 25°C.
Entre o meio da tarde e o decorrer da noite, a aproximação da frente fria provoca pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h.
Domingo de eleição
Em São Paulo, a previsão é que o volume de precipitação seja maior que nos dias anteriores, com possibilidade de fortes pancadas de chuva durante todo o dia e a noite no estado. Na capital paulista, a temperatura cai mais um pouco e deve variar de 16°C a 21°C.
Também é esperada chuva forte no Rio de Janeiro e em áreas do sul de Minas.
A Climatempo ressalva que a evolução desse cenário precisa ser acompanhado nas próximas horas, já que os modelos meteorológicos apresentam diferenças quanto ao deslocamento das tempestades e à localização dos maiores acumulados.
Por isso, a atenção deve permanecer elevada durante o fim de semana, especialmente nas áreas com previsão de chuva persistente, rajadas fortes e possibilidade de granizo.
Na região Sul, o principal destaque será o Paraná, onde há previsão de chuva persistente e volumosa, acompanhada por temporais, rajadas intensas e possibilidade de granizo a partir de sábado.
Em Santa Catarina, as instabilidades também continuam, principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná, com possibilidade de chuva moderada a forte e temporais.
E no Rio Grande do Sul, a tendência é de redução gradual das precipitações em relação à sexta-feira, embora a metade norte ainda possa registrar tempestades isoladas com granizo.
No Centro-Oeste, todo o estado do Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás têm previsão de tempestades no domingo, embora em menor volume.
Ao contrário do centro-sul do país, as regiões Norte e Nordeste e grande parte do Centro-Oeste devem ter muito sol no domingo de eleições, com altas temperaturas, o que não deve atrapalhar os eleitores.