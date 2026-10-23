Os institutos de meteorologia preveem tempestades nos próximos dias nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com possibilidade de rajadas intensas de vento, principalmente, no fim de semana.

No próximo domingo (25), a maior parte da população brasileira deverá enfrentar muita chuva quando for às seções de votação no segundo turno das eleições presidencias, para decidir entre o atual presidente, Lula (PT), e Flávio Bolsonaro (PL).

A formação de um novo ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai formará uma frente fria, que se juntará ao calor e à umidade vindos da amazônia. Essa combinação favorece a organização de tempestades, que podem provocar chuva intensa, descargas elétricas, granizo e ventania.

São Paulo

No Sudeste, São Paulo será um dos principais pontos de atenção durante o fim de semana, informa a Climatempo.

Nesta sexta, as primeiras instabilidades podem atingir o sul paulista, o litoral sul e a Baixada Santista ainda pela manhã. Ao longo do dia, a chuva se espalha por outras áreas do estado, com possibilidade de temporais, granizo e rajadas fortes de vento.