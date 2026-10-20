Um homem em surto morreu após ser contido e algemado por policiais militares em um apartamento na rua Dona Antônia de Queirós, na Consolação, centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (20).

A vítima, identificada como Anderson Felipe Pereira Santos, 31, apresentou comportamento agressivo, segundo relatou à polícia o proprietário do imóvel, um médico, que não foi identificado. Ele disse que Santos lhe deu uma mordida que decepou parte de sua orelha. Em 2024, o mesmo médico havia passado por ocorrência semelhante.

Na chegada dos policiais nesta terça, o médico afirmou que o homem continuava no imóvel, onde batia a cabeça contra a parede, gritava e se arrastava pelo chão em meio a cacos de vidro.