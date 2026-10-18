20 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MÁ CONDUTA

Sargento é demitido da PM após ser preso com produtos do Paraguai

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via Campo Grande News
O militar foi preso em dezembro de 2023, na BR-060, em Campo Grande, transportando eletrônicos importados do Paraguai sem documentação.
O militar foi preso em dezembro de 2023, na BR-060, em Campo Grande, transportando eletrônicos importados do Paraguai sem documentação.

sargento Mayko Vareiro Lopes foi excluído da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A decisão foi publicada na sexta-feira (16), mas a defesa recorreu à Justiça Militar e pede a anulação da demissão.

O militar foi preso em dezembro de 2023, na BR-060, em Campo Grande, transportando eletrônicos importados do Paraguai sem documentação fiscal, como iPhones, MacBooks e iPads, em um compartimento falso de uma Fiat Toro.

Na esfera criminal, o caso foi encerrado após a homologação de um Acordo de Não Persecução Penal. A defesa questiona a validade do processo disciplinar e aguarda a análise de um pedido de liminar.

Com informações do Campo Grande News.

Comentários

Comentários