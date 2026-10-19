O empresário Diogo Freire Estevão, identificado como bolsonarista, afirmou que não percebeu que a pessoa em quem deu socos no metrô de São Paulo, neste domingo (18), era uma mulher. Ele alegou ter agido em legítima defesa.
Segundo Diogo, a vítima o confrontou e o atingiu no pescoço após uma discussão. A mulher relatou à polícia que foi ofendida por ele e pela esposa, chamada de “suja” e “drogada”, e recebeu três socos. Um vídeo mostra dois golpes.
A concessionária Motiva, responsável pela Linha 4-Amarela, informou que os envolvidos receberam atendimento e não apresentavam ferimentos. Segundo a empresa, nenhum deles quis registrar boletim de ocorrência no local.
Diogo também é investigado por ameaça contra outra mulher em Vargem Grande Paulista (SP). Na semana passada, a Justiça concedeu uma medida protetiva à vítima, que impede o empresário de se aproximar dela e frequentar os mesmos locais.
Com informações do Metrópoles.
Uma cena revoltante agora a pouco na estação Butantã do metrô. Um homem acabou de agredir uma mulher só porque ela estava com uma camisa vermelha. https://t.co/XkblgPKFZT— Papai Bozo (@PapaiBozo1) October 18, 2026