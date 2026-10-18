O primeiro debate entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) nesta eleição frustrou quem buscava um clássico nocaute do adversário. Bem treinados para o mundo dos cortes das redes sociais, ambos os rivais bateram boca de forma acalorada, mas geraram pouca luz.

Ficou sem iluminação a longa série de questões sobre como será gerido o Brasil a partir de janeiro de 2027, mas não só. Dúvidas éticas de lado a lado foram colocadas, com prejuízo ao mais enrolado senador fluminense, mas igualmente sem respostas.

Lula começou pior no embate direto, cortesia do formato do debate da Band. Ele passou cerca de cinco minutos encurralado pelo filho do antecessor Jair Bolsonaro, que tornou a entrevista da lobista e amiga do filho presidencial Lulinha Roberta Luchsinger um tema único.