A Ri Happy, a PBKids e outras quatro empresas do grupo pediram recuperação extrajudicial à Justiça de São Paulo para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas. O processo foi distribuído no domingo (18) e encaminhado para decisão judicial nesta segunda-feira (19).

O pedido tramita na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível e inclui Ri Happy Brinquedos, Brincar Marcas e Participações, DRH Casa de Festa, New Toys Comércio, Distribuição e Importação, Partout Administração de Franquias e Bens e PBKids Brinquedos.

Segundo o grupo, as lojas físicas e as operações on-line continuam funcionando normalmente. A empresa informou que a medida faz parte de uma reestruturação financeira iniciada após a aquisição pela BluSun Capital Partners, em agosto, e busca reorganizar as dívidas e adequar a estrutura de capital. O grupo também afirmou que o pedido conta com adesão expressiva de credores.