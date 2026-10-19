19 de outubro de 2026
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DETIDO E SOLTO

Cristão e cantor gospel, deputado dispara arma em balada; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/captura de tela/Instagram
Ninguém ficou ferido, e a polícia investiga se o tiro foi acidental.
Ninguém ficou ferido, e a polícia investiga se o tiro foi acidental.

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) foi detido após disparar sua arma de fogo durante confusão em uma casa noturna no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19). Ninguém ficou ferido, e a polícia investiga se o tiro foi acidental.

Segundo testemunhas, o parlamentar se envolveu em uma briga, caiu e, em seguida, pegou a arma e efetuou disparos. Ele foi levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde o caso foi registrado.

Apesar da prisão em flagrante, Aguiar não permanecerá preso devido à imunidade parlamentar. A arma foi apreendida para análise, e um carro que seria do deputado, com placa oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), também foi apreendido.

Com informações do Metrópoles.

Veja vídeo:

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